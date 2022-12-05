Российский певец Григорий Лепс попал в скандал. Путинист стал участником уличной драки, произошедшей возле одного из местных баров Санкт-Петербурга.

2 декабря Лепс отыграл юбилейное выступление, которое, по всей видимости, решил отметить. Так, на улице он вязался в конфликт с одним из посетителей заведения Finnegan’s, будучи уже в алкогольном опьянении. Об этом пишут росСМИ.

Сейчас смотрят

Вместе со своим охранником музыкант набросился на мужчину по имени Дмитрий. Сперва Григория пытались удержать, однако его охранник нанес первый удар пострадавшему, после чего сорвался и путинист. Известно, что они сломали ему нос, также у него ушиб коленного сустава.

Как известно, драка возникла из-за того, что посетитель заведения отказался играть с путинистом в нарды на $10 тыс. Лепс вместе с мужчиной вышел на улицу выяснять отношения. Чем это закончилось — видно на видео.

Мужчина написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.