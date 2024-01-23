Співак Yaktak, справжнє ім’я якого Ярослав Карпук, є одним із 11 фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2024. В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV музикант розповів, чому хоче представляти Україну на конкурсі, про написання треку для нього і як реагує на хейт. Також він зізнався, кого вважає своїм найбільшим конкурентом.

Ексклюзивне інтерв’ю з Yaktak

– Чому вирішили піти на Нацвідбір та для чого вам Євробачення? Чи давно виношували ідею участі в конкурсі?

– Я дивився Євробачення з самого дитинства. І коли ми з мамою до ночі сиділи біля телевізора, вболівали, голосували, я мріяв, що колись і я зможу стояти на тій сцені і представляти свою країну.

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Тому Євробачення – це мрія мого дитинства, і я намагаюся зробити все, щоб вона здійснилася.

– Який меседж хочете донести світу зі сцени?

– LaLaLa – дуже запальний трек. Я намагався вкласти туди всі свої сили, енергію, драйв, щоб дійсно розірвати сцену Євробачення. Навіть у такий складний для нас час я хочу дуже потужно представити Україну, показати наш вогонь, наш український дух.

– Хочу, щоб вся Європа співала LaLaLa і знала, що це український трек.

– Як ви створювали пісню LaLaLa?

– Я писав демо сам. Не скажу, що пісня створена на реальних подіях, але надихався все одно історією з власного життя. Аранжування ми робили з моїм саунд-продюсером Стасом Чорним. Він мене відчуває і розуміє, чого я хочу. Разом ми зробили цей саксофон. Потім знімали кліп. Зйомки відбувались у Києві і тривали два дні. Було дуже холодно, але ми впорались.

– Трек для Нацвідбору відрізняється від звичного ліричного репертуару Yaktak. Чому вирішили постати в такому амплуа?

– Цей трек зроблений спеціально для Євробачення. Багато хто каже, що треба було йти з Уночі чи Погляд. Я дуже люблю ці пісні, писав їх усією своєю душею, в них весь я, але розумію, що ці треки для нас, ми їх відчуваємо, бо там є наші думки, реальність, нерв. Європейцям ці треки не були би близькі.

– Я хотів, щоб мою пісню знали в усьому світі, щоб її могли співати люди різних національностей. LaLaLa – це універсальна фраза, яку може заспівати кожен німець, італієць, поляк чи іспанець. Тому саме ця пісня.

– Чи відстежуєте реакції на свою конкурсну пісню? Як реагуєте на хейт?

– Я добре ставлюсь до конструктивної критики, коли дійсно є що почитати, коли є поради. Скільки людей – стільки думок. Але коли просто пишуть якісь образи, на таке не звертаю увагу.

– Хто для вас головний конкурент у Нацвідборі? Чия пісня найбільше подобається?

– Всі учасники дуже класні, з крутими треками, але я не думаю про конкуренцію, намагаюсь думати про себе, про свій виступ.

Порівнюю себе з собою вчорашнім, чи місяць тому, чи пів року. Бо я коли дивлюсь на інших, знаходжу в собі мільйон мінусів. Це не мотивує. Тому я стараюсь фокусуватись тільки на собі.

– Не всі артисти після Євробачення “злітали”. Чи не боїтеся згасити свою зірку?

– Я не йду на Євробачення, щоб пропіаритись чи “злетіти”. Це не моя ціль. Як я казав раніше, Євробачення – це моя дитяча мрія, тому я намагатимусь зробити від себе все можливе, щоб круто виступити на Нацвідборі і поїхати представляти Україну.

– Результат у Нацвідборі формує оцінка глядачів і журі. Чия думка для вас буде важливішою під час оцінювання?

– Мені важлива думка обох сторін. Я дуже поважаю журі. Це експерти, які мають неймовірний досвід в цій сфері, в музиці загалом, і вони можуть порадити багато корисного і цінного. Люди – це те, заради чого я пишу треки. І коли вони відгукуються у серцях багатьох – я безмежно щасливий.