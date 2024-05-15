Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Було б перше місце: Wellboy назвав умови для перемоги України на Євробаченні

15 Травня 2024, 13:05
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Wellboy
Джерело: Wellboy

Співак Wellboy розповів, за якої умови Україна могла виграти Євробачення 2024. Артист іронічно привітав країну з третім місцем, на що відреагували фанати.

Wellboy поміркував про Євробачення 2024 й оцінив свої шанси на перемогу

Так, в Instagram Антон опублікував знімок, де він сидить у глядацькій залі. Але найбільше уваги привертає саме підпис під фото. Артист привітав Україну з третім місцем на Євробаченні 2024, де виступали українки Alyona Alyona та Jerry Heil.

Однак у самого Wellboy самовпевненості не відняти – він пожартував, що завоював би нам перемогу, якби його відправили на конкурс замість дуету.

Зараз дивляться

– Хочу привітати Україну з 3 місцем на Євробаченні! Поїхав би я, забрали б перше, – коротко зазначив Антон.

Користувачі мережі відреагували на гучні слова артиста:

  • Поїхав би ти – забрали б перші три.
  • Самовпевненість вражає.
  • Усе ще попереду.
  • Спершу поїдь, а потім говори!
  • Стьобно то прикольно, але дуже самовпевнено. Якби ні – довелося б червоніти.

Нагадаємо, що нещодавно Wellboy поскаржився на своє фото на громадському туалеті в Києві. Артист пригрозив владі столиці судом за таку рекламу і нагадав, що до фото там були нецензурні слова.

Читайте також:
Євробачення 2024Не було причин: організаторів Євробачення 2024 розкритикували за заборону прапора ЄС

Теги
Євробачення Антон Вельбой (Wellboy)
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь