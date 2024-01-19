Іспанська акторка Пенелопа Крус зізналася, чому боїться водити машину. Як виявилося, все через її молодшу доньку, яка потрапила в ДТП.

Пенелопа Крус зізналася, чому боїться водити

В одному з нещодавніх інтерв’ю Пенелопа заявила, що страх з’явився ще в самому дитинстві – вона бачила, як її сестру збила машина.

– У мене є страх перед водінням. Мою сестру збила машина на моїх очах, коли мені було 8 або 9 років. Тоді час ніби зупинився, я була в шоці, – заявила Крус.

Акторка додала, що для неї це велика травма – вона бачила, як сестра втрачала свідомість.

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На щастя, Моніка Крус одужала після ДТП, але Пенелопа зізналася, що в неї була б істерика, якби вона побачила таку ситуацію вже дорослою.

Утім, у ДТП потрапляють зірки не тільки в дитинстві – на початку 2024 року Ксенія Мішина впала зі скутера під час відпочинку на Балі. Акторка показала шрами і заявила, що вона впала з двоколісного транспорту разом зі своєю подругою. На щастя, серйозних травм не було.