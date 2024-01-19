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Была большая травма: Пенелопа Крус рассказала, почему боится водить авто

19 января 2024, 14:11
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Пенелопа Крус
Источник: Getty Images

Испанская актриса Пенелопа Крус призналась, почему боится водить машину. Как оказалось, все из-за ее младшей дочери, которая попала в ДТП.

Пенелопа Крус призналась, почему боится водить

В одном из недавних интервью Пенелопа заявила, что страх появился еще в самом детстве — она видела, как ее сестру сбила машина.

— У меня есть страх перед вождением. Мою сестру сбила машина на моих глазах, когда мне было 8 или 9 лет. Тогда время будто остановилось, я была в шоке, — заявила Крус.

Актриса добавила, что для нее это большая травма — она видела, как сестра теряла сознание.

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К счастью, Моника Крус поправилась после ДТП, но Пенелопа призналась, что у нее была бы истерика, если бы она увидела такую ситуацию уже взрослой.

Впрочем, в ДТП попадают звезды не только в детстве — в начале 2024 года Ксения Мишина упала со скутера во время отдыха на Бали. Актриса показала шрамы и заявила, что она упала с двухколесного транспорта вместе со своей подругой. К счастью, серьезных травм не было.

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Источник
PageSix
Теги
ДТП Пенелопа Крус
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