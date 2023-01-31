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Була в боргах: єдина донька Елвіса Преслі Ліза Марі оформила страховку життя перед смертю

31 Січня 2023, 12:17
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Лиза Мари Пресли
Джерело: Depositphotos

Єдина донька американського співака Елвіса Преслі, виконавиця Ліза Марі Преслі оформила страховку життя перед своєю смертю.

Як виявилося, Ліза Преслі була в боргах після розтрати статків у $100 млн, які успадкував від свого батька. На момент смерті співачка мала борг у розмірі $4 млн, $2,5 млн не було заплачено податковій службі.

– Ліза ніколи не була дисциплінована щодо грошей. Вона була великою марнотраткою і зробила кілька невдалих вкладень. По суті, вона витратила $100 млн за 25 років, – каже продюсер Кеті Гейс.

За словами виконавчого продюсера TMZ Шарля Латібодера, Ліза оформила поліси страхування життя. Один за $25 млн, а інший за $10 млн і, можливо, був третій поліс на $10 млн.

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Крім того, на момент смерті Лізі Марі все ще належав Грейсленд – маєток Елвіса Преслі, який зараз є туристичною пам’яткою.

Все майно між собою мали б розділити доньки співачки, проте напередодні вступила в боротьбу дружина покійного Елвіса Преслі Прісцила. Вона подала юридичні документи, щоб скасувати поправку, внесену до довірчої власності Лізи Марі у 2016 році, яка усунула її та колишнього бізнес-менеджера її доньки Баррі Сігеля як довірених осіб та замінила їх онуками.

Втім, мама Лізи Марі поставила під сумнів дійсність і справжність виправлення, стверджуючи, що вона ніколи не була доставлена їй, дата на документі підозріла та в ньому неправильно вказано ім’я Прісцили. До того ж, підпис Лізи Марі здається несумісним із її звичайним.

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Джерело
Daily Mail
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