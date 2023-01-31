Единственная дочь американского певца Элвиса Пресли, исполнительница Лиза Мари Пресли оформила страховку жизни перед своей смертью.

Как оказалось, Лиза Пресли была в долгах после растраты состояния в $100 млн, которое унаследовала от своего отца. На момент смерти у певицы был долг в размере $4 млн, $2,5 млн не были заплачены налоговой службе.

— Лиза никогда не была дисциплинирована в отношении денег. Она была большой транжирой и сделала несколько неудачных вложений. По сути, она потратила $100 млн за 25 лет, — говорит продюсер Кэти Хейс.

По словам исполнительного продюсера TMZ Шарля Латибодера, Лиза оформила полисы страхования жизни. Один за $25 млн, а другой за $10 млн, и, возможно, был третий полис на $10 млн.

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Кроме того, на момент смерти Лизе Мари все еще принадлежал Грейсленд — поместье Элвиса Пресли, которое сейчас является туристической достопримечательностью.

Все имущество между собой должны были бы разделить дочери певицы, однако накануне в борьбу вступила также супруга покойного Элвиса Пресли Присцилла. Она подала юридические документы, чтобы отменить поправку, внесенную в доверительную собственность Лизы Мари в 2016 году, которая устранила ее и бывшего бизнес-менеджера ее дочери Барри Сигеля как доверенных лиц и заменила их внуками.

Впрочем, мама Лизы Мари поставила под сомнение действительность и подлинность поправки, утверждая, что она никогда не была доставлена ей, дата на документе подозрительна и в нем неправильно указано имя Присциллы. К тому же, подпись Лизы Мари кажется несовместимой с ее обычной и привычной.