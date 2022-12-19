Певица Алина Гросу уехала из Украины, за что нарвалась на критику.

В Instagram артистка поздравила маму с днем рождения, а также написала, что находится сейчас в Лос-Анджелесе (США).

— Сейчас я нахожусь в Лос-Анджелесе, повышаю актерскую и вокальную квалификацию. Благотворительностью я не перестаю заниматься, частично оставила это доброе дело своим родителям, все остальное мне удается делать отсюда. Хочу, чтобы моей страной и нашими людьми гордились отовсюду, и где бы я ни была, хочу оставаться полезной, — сообщила Гросу.

Поклонники певицы обрадовались за нее, однако нашлись и те, кто раскритиковал Гросу за уезд.

Сейчас смотрят

Все вы там, любить страну на расстоянии легко.

Молодчинка! Ты много сделала для страны в это тяжелое время, многое даже не афишируя и не пиарясь.

Это хорошее решение — уехать в это нелегкое время. За границей безопаснее, но и зарабатывать в долларах надо. Многим творческим личностям сейчас нелегко, концерты не организуешь, поскольку война. Блог — это начинать с нуля… Возможно, это к лучшему. США — это новые возможности, держись.

Алина, ты молодец! — Пишут пользователи сети.

В свою очередь, в комментариях Гросу добавила, что все это время находилась в Украине.