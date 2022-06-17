На будинку головної героїні культового серіалу Секс і місто Керрі Бредшоу вивісили великий прапор України. Прапор нашого народу висить на вході в будівлю, яка захищена ланцюгом.

Своєю знахідкою поділилася користувачка Facebook Мар’яна Соха, яка сфотографувалася на тлі будівлі, прикрашеної українським прапором.

– Швидше за все, я б не публікувала фото з апартаментами Керрі Бредшоу, але тут така ситуація… – коротко прокоментувала побачене дівчина.

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За сюжетом культового серіалу Секс і місто, в цьому будинку мешкала головна героїня Керрі Бредшоу, яка платила за апартаменти $700 на місяць. Оцінити будинок насправді можна за адресою 66 Perry street, в районі West Village Нью-Йорка.

Зовнішній вигляд таунхауса знайомий усім фанатам цього культового серіалу – головна героїня нерідко сиділа на сходах та виглядала з вікна, а також підходила до дверей у супроводі чоловіків. Слава цього місця суттєво позначилася на ціні – у 2012 році будинок придбав анонімний покупець за рекордні $9,85 млн.

Головну героїню Керрі Бредшоу глядачі знову побачать на екранах – наприкінці березня 2022 року стало відомо про продовження на другий сезон серіалу І просто так, що є продовженням Секс і місто.

І хоча продовження зібрало суперечливі відгуки, серії змогли досягти успіху на платформі HBO. Коли почнуть виходити серії – невідомо.