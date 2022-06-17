На доме главной героини культового сериала Секс в большом городе Кэрри Брэдшоу вывесили большой флаг Украины. Знамя нашего народа висит на входе в здание, которое ограждено цепью.

Своей находкой поделилась пользовательница Facebook Марьяна Соха, которая сфотографировалась на фоне здания, украшенного украинским флагом.

— Скорее всего, я бы не публиковала фото с апартаментами Кэрри Брэдшоу, но тут такая ситуация… – кратко прокомментировала увиденное девушка.

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По сюжету культового сериала Секс в большом городе, в этом здании проживала главная героиня Кэрри Брэдшоу, которая платила за апартаменты $700 в месяц. Оценить дом в реальности можно по адресу 66 Perry street, в районе West Village Нью-Йорка.

Внешний вид таунхауса знаком всем фанатам этого культового сериала — главная героиня нередко сидела на ступеньках и выглядывала из окна, а также подходила к двери в сопровождении мужчин. Слава этого места значительно сказалось на цене — в 2012 году дом приобрел анонимный покупатель за рекордные $9,85 млн.

Главную героиню Кэрри Брэдшоу зрители снова увидят на экранах — в конце марта 2022 года стало известно о продлении на второй сезон сериала И просто так, который является продолжением Секса в большом городе.

И хотя продолжение собрало спорные отзывы, серии смогли добиться успеха на платформе HBO. Когда начнут выходить серии — неизвестно.