Блогер Олег Машуковський вирішив виправдатися за скандальне відео з морськими котиками. Через ролик його звинуватили в жорстокому поводженні з тваринами.

В Instagram-stories Олег заявив, перш ніж вирушити в дельфінарій Немо в Одесі, він зателефонував керівництву і поставив дуже багато запитань щодо тварин і того, як вони живуть, харчуються, чи є ветеринари.

– Я себе так заспокоїв, що у звіряток усе добре. Я до них прийшов, подивився які вони комунікабельні. Коли тільки прийшов, дельфіни почали гратися, кидати мені м’яч, тренер не просив їх цього робити. Морські котики теж дуже контактні… У мене не було на той момент жодної думки, що це може бути якось ненормально, – став виправдовуватися Машуковський.

Він додав, що йому багато людей написало і пояснило, чому це ненормально і чому не варто так робити. Зізнається, після подивився на всю ситуацію з іншого боку і до цього ніколи не був у дельфінарії.

Запевняє, дуже любить тварин і ніколи б нічого не зробив того, що могло б заподіяти їм шкоду, але розуміє іншу сторону цієї ситуації. Тому визнав, що з його боку не правильним було публікувати відео на показ.

– Є як нормальні люди, так і не дуже. Вибачаюся за те, що міг зачепити ваші почуття, – сказав Машуковський.

У підсумку блогер зазначив, що морські котики 80% свого життя живуть на суходолі і для них нормально гуляти на території набережної. А те, що готель Немо здає тварин в оренду – це не правда і лише чутки.

– Ні! Такого немає. Такої опції немає, щоб взяти в оренду тварину. Вони живуть у дельфінарії, де їм безпечно, просто гуляли і прийшли в наш номер… Буду більш усвідомленим у цьому питанні, – запевняє Олег.

Відео з морськими котиками Машуковський прибрав зі своєї сторінки, проте воно разом з іншими подібними встигло розлетітися мережею.

За нього також уже встигла заступитися подруга, співачка Анастасія Приходько. Вона сказала, що добре знає Олега і він та людина, яка “мухи не образила”.

– Цілий день сьогодні з ним на зв’язку і хочу багатьом сказати, що жорстокість ніколи не прикрашає людину! Можна висловлювати свою думку, але вже правда починаєте перегинати, – наголосила Настя.

Нагадаємо, що в мережі піднялася хвиля обурення з приводу дельфінарію Немо. Так, відвідувачі готелю Nemo Hotel Resort & SPA нібито брали тварин в оренду і знімали з ними відео для TikTok. Таким роликом поділився й Олег.

Зрозуміло, що користувачі мережі не оцінили такі відео, а тому здійняли хай з приводу жорстокого поводження з тваринами. Звернула увагу на цю ситуацію і зоозахисна організація з порятунку та захисту безпритульних тварин UAnimals.