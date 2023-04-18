Блогер Олег Машуковский решил оправдаться за скандальное видео с морскими котиками. Из-за ролика его обвинили в жестоком обращении с животными.

В Instagram-stories Олег заявил, прежде чем отправиться в дельфинарий Немо в Одессе, он позвонил руководству и задал очень много вопросов по поводу животных и того, как они живут, питаются, есть ли ветеринары.

— Я себя так успокоил, что у зверюшек все хорошо. Я к ним пришел, посмотрел какие они коммуникабельные. Когда только пришел, дельфины начали играться, кидать мне мяч, тренер не просил их этого делать. Морские котики тоже очень контактные… У меня не было на тот момент ни одной мысли, что это может быть как-то ненормально, — стал оправдываться Машуковский.

Он добавил, что ему много людей написало и объяснило, почему это ненормально и почему не стоит так делать. Признается, после посмотрел на всю ситуацию с другой стороны и до этого никогда не был в дельфинарии.

Уверяет, очень любит животных и никогда бы ничего не сделал того, что могло бы причинить им вред, но понимает другую сторону этой ситуации. Поэтому признал, что с его стороны не правильным было публиковать видео на показ.

— Есть как нормальные люди, так и не очень. Извиняюсь за то, что мог задеть ваши чувства, — сказал Машуковский.

В итоге блогер отметил, что морские котики 80% своей жизни живут на суше и для них нормально гулять на территории набережной. А то, что отель Немо сдает животных в аренду — это не правда и только лишь слухи.

— Нет! Такого нет. Такой опции нет, чтобы взять в аренду животное. Они живут в дельфинарии, где им безопасно, просто гуляли и пришли в наш номер… Буду более осознанным в этом вопросе, — уверяет Олег.

Видео с морскими котиками Машуковский убрал со своей страницы, однако оно вместе с другими подобными успело разлететься по сети.

За него также уже успела заступиться подруга, певица Анастасия Приходько. Она сказала, что хорошо знает Олега и он тот человек, который “мухи не обидел”.

— Целый день сегодня с ним на связи и хочу многим сказать, что жестокость никогда не красит человека! Можно высказывать свое мнение, но уже правда начинаете перегибать, — подчеркнула Настя.

Напомним, что в сети поднялась волна возмущения по поводу дельфинария Немо. Так, посетители отеля Nemo Hotel Resort & SPA якобы брали животных в аренду и снимали с ними видео для TikTok. Таким роликом поделился и Олег.

Понятно, что пользователи сети не оценили такие видео, а потому подняли хай по поводу жестокого обращения с животными. Обратила внимание на эту ситуацию и зоозащитная организация по спасению и защите бездомных животных UAnimals.