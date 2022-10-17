Буде що послухати: на Нацвідбір Євробачення 2023 подали понад 300 пісень

Для участі в Нацвідборі Євробачення 2023 надійшло понад 300 пісень. Про це повідомив музичний продюсер Дмитро Шуров.

– Незважаючи ні на що, на момент закінчення прийому маємо більше 300 заявлених пісень. Так, багато з них знаходяться у стані демо, багато – лише крик душі людей, які навіть не планують бути артистами. Історії про життя у бомбосховищах, еміграцію, пустка від втрати рідних, віра у наші ЗСУ. І все ж, це яскравий приклад налаштування наших людей на конструктив, надію.

Вдячний всім за заявки, і тим, з ким контактував особисто, і тим, хто все зробив сам, або разом з дівчатами-менеджерками. З кимось вдалося знайти спільний вайб і мотивацію, з кимось – ні, але процес, безумовно, відбувся, і нам точно буде що послухати в цьому році, – додав він.

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Прийом заявок до участі в Нацвідборі завершився 15 жовтня. Хто поїде на Євробачення 2023 від України, дізнаємося у грудні.

Євробачення 2023 пройде у британському Ліверпулі. Півфінали конкурсу заплановані на 9 і 11 травня, а грандфінал Євробачення відбудеться 13 травня на Ліверпуль Арені.