Будет что послушать: на Нацотбор Евровидения 2023 подали больше 300 песен

Для участия в Нацотборе Евровидения 2023 поступило более 300 песен. Об этом сообщил музыкальный продюсер Дмитрий Шуров.

– Несмотря ни на что, на момент окончания приема есть более 300 заявленных песен. Да, многие находятся в состоянии демо, многие – лишь крик души людей, которые даже не планируют быть артистами. Истории о жизни в бомбоубежищах, эмиграции, пустоте от потери родных, вера в наши ВСУ. И все же это яркий пример настроя наших людей на конструктив, надежду.

Благодарен всем за заявки, и тем, с кем контактировал лично, и тем, кто все сделал сам или вместе с девушками-менеджерами. С кем-то удалось найти общий вайб и мотивацию, с кем-то – нет, но процесс, безусловно, состоялся, и нам точно будет что послушать в этом году, – добавил он.

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Прием заявок на участие в Нацотборе завершился 15 октября. Кто поедет на Евровидение 2023 от Украины, узнаем в декабре.

Евровидение 2023 пройдет в британском Ливерпуле. Полуфиналы конкурса запланированы на 9 и 11 мая, а гранд-финал Евровидения состоится 13 мая на Ливерпуль Арене.