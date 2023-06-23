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Будь-яку біду можна подолати: Kalush Orchestra заспівали про бездіяльність організацій

23 Червня 2023, 17:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Kalush Orchestra

Гурт Kalush Orchestra представив свій третій англомовний трек. Композиція отримала назву In the fire.

У новому треку гурт наголошує на тому, що будь-яку біду та негаразди можна подолати, якщо докладати всі зусилля, щоб із цим боротися. 

Крім того, у In the fire гурт підіймає тему бездіяння деяких лідерів думок та організацій, які просто спостерігають за тим, що відбувається в Україні щодня.

– Ми, українці, показали всьому світу, настільки ми сильні та незламні. Ми віримо у перемогу України і будемо за неї боротися до кінця. Але нам би хотілося, щоб ті, хто має вплив і може пришвидшити закінчення війни, перейшов до дій, а не мовчав, – говорять у Kalush Orchestra.

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