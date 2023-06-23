Гурт Kalush Orchestra представив свій третій англомовний трек. Композиція отримала назву In the fire.

У новому треку гурт наголошує на тому, що будь-яку біду та негаразди можна подолати, якщо докладати всі зусилля, щоб із цим боротися.

Крім того, у In the fire гурт підіймає тему бездіяння деяких лідерів думок та організацій, які просто спостерігають за тим, що відбувається в Україні щодня.