Группа Kalush Orchestra представила свой третий англоязычный трек. Композиция получила название In the fire.

В новом треке группа отмечает, что любую беду и проблемы можно преодолеть, если прилагать все усилия, чтобы с этим бороться.

Кроме того, в In the fire группа поднимает тему бездействия некоторых лидеров мнений и организаций, которые просто наблюдают за тем, что происходит в Украине ежедневно.