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Любую беду можно преодолеть: Kalush Orchestra спели о бездействии организаций

23 июня 2023, 17:00
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Kalush Orchestra

Группа Kalush Orchestra представила свой третий англоязычный трек. Композиция получила название In the fire.

В новом треке группа отмечает, что любую беду и проблемы можно преодолеть, если прилагать все усилия, чтобы с этим бороться.

Кроме того, в In the fire группа поднимает тему бездействия некоторых лидеров мнений и организаций, которые просто наблюдают за тем, что происходит в Украине ежедневно.

— Мы, украинцы, показали всему миру, настолько мы сильны и несокрушимы. Мы верим в победу Украины и будем за нее бороться до конца. Но нам бы хотелось, чтобы те, кто имеет влияние и может ускорить окончание войны, перешли к действиям, а не молчали, — говорят в Kalush Orchestra.

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