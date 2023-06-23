Группа Kalush Orchestra представила свой третий англоязычный трек. Композиция получила название In the fire.
В новом треке группа отмечает, что любую беду и проблемы можно преодолеть, если прилагать все усилия, чтобы с этим бороться.
Кроме того, в In the fire группа поднимает тему бездействия некоторых лидеров мнений и организаций, которые просто наблюдают за тем, что происходит в Украине ежедневно.
— Мы, украинцы, показали всему миру, настолько мы сильны и несокрушимы. Мы верим в победу Украины и будем за нее бороться до конца. Но нам бы хотелось, чтобы те, кто имеет влияние и может ускорить окончание войны, перешли к действиям, а не молчали, — говорят в Kalush Orchestra.