Сегодня, 19 мая, во всем мире отмечают День вышиванки. Украинские звезды похвастались колоритными нарядами с национальным орнаментом и поздравили граждан нашей страны.

С Днем вышиванки поздравила поклонников певица София Ротару, опубликовав в Instagram фото в красной рубашке с национальным орнаментом.

Исполнительница MamaRika обнародовала фото с мужем, комиком Сергеем Середой. На кадре влюбленные предстали в черный вышиванках. Артистка отметила, что в крови каждого украинца есть ДНК, в которой заложен код свободы и безудержной любви к своей земле.

— Вышиванка как броня, защищает и идентифицирует нас как сильнейшую нацию мира. Любим тебя, наша Украина! С праздником, родные, — подписала снимки MamaRika.

Поздравила украинцев и первая леди Елена Зеленская, отметив, что этот день мы отмечаем многие годы, но война наполнила его новым щемящим содержанием.

— Кто-то достает ее, чудом уцелевшую, из шкафа в разрушенном доме. А кто-то потерял вместе с домом. Кто-то ищет ее в другой стране, куда выгнала война. Кто-то наденет ее в родном городе, где наконец-то нет обстрелов. Кто-то – в оккупации, рискуя жизнью. А кто-то сделает это вообще впервые, потому что впервые почувствовал такую потребность, — отметила Елена.

Она добавила, что, возможно, впервые мы так остро ощущаем смысл известного изречения о Вышитом коде нации.

— Впервые это стало столь личным и острым. Впервые это о наших страшных потерях и об обязательной победе над врагом и горем. С Днем вышиванки, друзья, — подытожила первая леди Украины.

Поделился фото в национальной украинской одежде и телеведущий Владимир Остапчук, на котором изображен вместе со своей женой Кристиной.

— Когда-то в мирной жизни. С Днем вышиванки, — написал он.

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво также не остался в стороне, отметив, что надеть вышиванку – это честь. Также он сказал, что уважает традиции и культуру нашего народа.

— Украинская нация боролась веками, чтобы сохранить свою подлинность. Когда я изучал историю Украины – я был шокирован, сколько крови пролили ваши предки в борьбе за независимость. Я не мог представить, что то, что я читал, – сегодня я вижу своими глазами, как будто нас перенесли на несколько столетий назад, — сказал шеф-повар.

Он выразил уверенность в том, что вскоре предстанет в вышиванке по особенному случаю — в День нашей победы над рашистами!

Жена актера Дяди Жоры, диетолог Наталья Мичковская показала фото с дочерью.

— Милота моя. С праздником, украинцы, — подписала она кадры.

Актриса Ольга Сумская предстала на фото в белой вышиванке с синим орнаментом. Под снимком она оставила символический стих.

Группа Антитела, которая стоит на защите нашей страны, поделилась архивным фото, на котором все участники запечатлены в национальных украинских сорочках.

Певица Алина Гросу решила в честь такого праздника презентовать клип в украинском стиле Кохала. В ролике она предстала в нашей национальной одежде.

Также она поделилась несколькими фото.

Мультиартист Дмитрий Монатик поделился архивным фото с женой Ириной. Снимок сделан в 2015 году на Андреевском спуске в Киеве.

— Телефон напомнил… В этот день в 2015-м. Ждем нашего первенца — Даню. Андреевский спуск. Всех с Днем вышиванки! Все будет победа! Все будет Украина, — подписал певец кадр.

Телеведущий Тимур Мирошниченко призвал всех сегодня “вышить” соцсети нашими невероятными нарядами, поскольку украинская вышиванка — это тоже оружие.

Певица Ольга Цыбульская обнародовала видео, на котором в вышиванке зачитала четверостишие.

— Буде ранок після ночі, ясними світанки. Я вітаю вас, панове, з Днем вишиванки, — сказала артистка.

Поздравил граждан нашей страны и телеведущий СТБ Григорий Решетник, отметив, что мы талантливая и единая нация.

— Какая у нас культура, цвета, музыка. Мы едины, независимы, самые лучшие и свободные! И так будет всегда! Всех с праздником, — сказал он.

Певица Злата Огневич примерила платье-вышиванку белого цвета с синими узорами.

— Сейчас, когда Украина сильна духом, как никогда раньше, я хочу пожелать каждому из нас сохранить это чувство. Передать его отпрыскам и быть с Украиной в сердце, — подчеркнула исполнительница.

Телеведущая Екатерина Осадчая предстала в платье-вышиванке в цветах украинского флага.

— В наших сердцах крестиком вышита Украина! С Днем вышиванки! — подписала она фото.

Украинская вышиванка уже давно популярна за пределами нашей страны. Одежду с национальным орнаментом Украины выбирают и всемирно известные люди, например, мама миллиардера Илона Маска модель Мэй Маск или певица Адель.