Американская певица Бритни Спирс обрушилась с руганью на своих родителей и пожелала им гореть в аду. Все из-за психологической травмы, которую они ей нанесли во время опекунства.

В Instagram Бритни обнародовала заявление, в котором сказала, что никогда не забудет своей боли. С момента окончания опеки прошло 10 месяцев.

— Не пожелаю такой боли никому! Невероятно тяжело принять тот факт, что моя семья со мной все это проделала. И до конца жизни мне будет тяжело. А что касается моих мамы и папы, которые сидели сложа руки и прятали от меня кофе по всему дому, чтобы я не могла проснуться от чувства, что я мертвая, от своего страха… Я скажу это громко и гордо. Я молюсь, чтобы вы оба горели в аду! — Сказала Бритни.

Также к посту Спирс прикрепила аудиозапись, в которой рассказала, что ей регулярно делали МРТ, однако не говорили зачем. Более того, тогда ей сказали, что у нее редкая форма онкологии.

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