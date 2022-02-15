Стримінговий сервіс Netflix оприлюднив тизер другого сезону серіалу Бріджертони. Прем’єра стрічки відбудеться 25 березня 2022 року.

Новий сезон налічуватиме десять епізодів. До своїх ролей повернуться такі актори як Реге-Жан Пейдж, Фібі Дайневор, Джонатан Бейлі, Голда Рошавель, Нікола Кохлан, Клаудія Джессі, Поллі Уокер та інші.

У тизері можна побачити, що новий сезон потішить глядачів розкішними балами, сукнями у стилі ампір та пристрастними любовними сценами.

В основі другого сезону Бріджертонів лежить роман Джулії Квінн Віконт, який мене любив. Згідно із сюжетом, старший із Бріджертонів Ентоні (Джонатан Бейлі) шукатиме дружину і зустріне Кейт Шарму (Симона Ешлі).

Кетрін приїде до Великобританії з Індії разом із сестрою Едвін, і спочатку Ентоні освідчиться її сестрі, але в результаті саме норовлива Кетрін приверне його увагу.

Нагадаємо, що у квітні 2021 року серіал Бріджертони продовжили на третій і четвертий сезони. Засновниця студії Shondaland Шонда Раймс тоді заявила, що була впевнена в успіху серіалу про Бріджертонів ще коли прочитала серію книг Джулії Квінн про цю сім’ю.

В основі третього та четвертого сезонів лежатимуть книги Пропозиція від джентльмена та Де панує кохання.