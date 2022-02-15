Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Видео Кино и сериалы

Бриджертоны возвращаются: тизер и дата выхода 2 сезона

15 февраля 2022, 12:33
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Бріджертони 2 сезон
Источник: Netflix

Стриминговый сервис Netflix обнародовал тизер второго сезона сериала Бриджертоны. Премьера ленты состоится 25 марта 2022 года.

Новый сезон будет насчитывать десять эпизодов. К своим ролям вернутся такие актеры как Реге-Жан Пейдж, Фиби Дайневор, Джонатан Бейли, Голда Рошавель, Никола Кохлан, Клаудия Джесси, Полли Уокер и другие.

В тизере можно увидеть, что новый сезон порадует зрителей роскошными балами, платьями в стиле ампир и страстными любовными сценами.

В основе второго сезона Бриджертонов лежит роман Джулии Квинн Виконт, который меня любил. Согласно сюжету, старший из Бриджертонов Энтони (Джонатан Бейли) будет искать жену и встретит Кейт Шарму (Симона Эшли).

Кэтрин приедет в Великобританию из Индии вместе с сестрой Эдвин, и сначала Энтони сделает предложение ее сестре, но в результате именно своенравная Кэтрин привлечет его внимание.

Читайте также:
БріджертониНовая история и герои: Netflix показал кадры со съемок 2 сезона Бриджертонов

Напомним, что в апреле 2021 года сериал Бриджертоны продлили на третий и четвертый сезоны. Основательница студии Shondaland Шонда Раймс тогда заявила, что была уверена в успехе сериала о Бриджертонах еще когда прочла серию книг Джулии Квинн об этой семье.

В основе третьего и четвертого сезонов будут лежать книги Предложение от джентльмена и Где царит любовь.

Теги
Netflix
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь