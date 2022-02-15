Стриминговый сервис Netflix обнародовал тизер второго сезона сериала Бриджертоны. Премьера ленты состоится 25 марта 2022 года.

Новый сезон будет насчитывать десять эпизодов. К своим ролям вернутся такие актеры как Реге-Жан Пейдж, Фиби Дайневор, Джонатан Бейли, Голда Рошавель, Никола Кохлан, Клаудия Джесси, Полли Уокер и другие.

В тизере можно увидеть, что новый сезон порадует зрителей роскошными балами, платьями в стиле ампир и страстными любовными сценами.

В основе второго сезона Бриджертонов лежит роман Джулии Квинн Виконт, который меня любил. Согласно сюжету, старший из Бриджертонов Энтони (Джонатан Бейли) будет искать жену и встретит Кейт Шарму (Симона Эшли).

Кэтрин приедет в Великобританию из Индии вместе с сестрой Эдвин, и сначала Энтони сделает предложение ее сестре, но в результате именно своенравная Кэтрин привлечет его внимание.

Напомним, что в апреле 2021 года сериал Бриджертоны продлили на третий и четвертый сезоны. Основательница студии Shondaland Шонда Раймс тогда заявила, что была уверена в успехе сериала о Бриджертонах еще когда прочла серию книг Джулии Квинн об этой семье.

В основе третьего и четвертого сезонов будут лежать книги Предложение от джентльмена и Где царит любовь.