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Бренсон: Ностальгировать по СССР – это большая ошибка

3 июля 2022, 11:21
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Бренсон: Мати ностальгію за СРСР - це велика помилка

Британский предприниматель, основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон убежден, что ностальгирующие по временам СССР люди очень ошибаются, ведь тогдашний режим на самом деле был ужасным.

– Когда люди чувствуют ностальгию по прошлому, часто очень ошибаются. Я помню Советский Союз и помню, что ждал 36 часов, чтобы позвонить в Англию. Это было ужасно. Сейчас Россия немного лучше, но ностальгировать по СССР – это большая ошибка для любого. Это был довольно ужасный режим.

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