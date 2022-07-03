Бренсон: Ностальгировать по СССР – это большая ошибка

Британский предприниматель, основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон убежден, что ностальгирующие по временам СССР люди очень ошибаются, ведь тогдашний режим на самом деле был ужасным.

– Когда люди чувствуют ностальгию по прошлому, часто очень ошибаются. Я помню Советский Союз и помню, что ждал 36 часов, чтобы позвонить в Англию. Это было ужасно. Сейчас Россия немного лучше, но ностальгировать по СССР – это большая ошибка для любого. Это был довольно ужасный режим.