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Бренди продовжують розривати співпрацю: Каньє Вест більше не мільярдер

26 Жовтня 2022, 10:52
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Канье Уэст
Джерело: Getty Images

Через свої скандальні антисемітські висловлювання американський репер Каньє Вест позбувся колосального стану. Він більше не мільярдер.

Від Каньє зреклися різні бренди, такі як Balenciaga (одяг), CAA (агентство), MRC (кіностудія), Vogue (видання). Один із небагатьох партнерів Веста, який до останнього забезпечував його фінансове процвітання – Adidas. Однак і цей бренд розірвав зі скандальним репером всі зв’язки.

Таке рішення спортивний бренд ухвалив у вівторок, 25 жовтня. Їхнє партнерство з Вестом оцінювалося в €250 млн, що коштувало йому статусу мільярдера.

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Нагадаємо, Каньє в останні тижні піддався критиці через свої пости в соцмережах, за які його акаунти в Twitter і Instagram заблокували.

Все почалося з повідомлення про музиканта Шона Комбсома. Репер написав, що тим керують відомі євреї, а після цього в його Twitter з’явився напис, що він включить смертельний режим третього рівня проти євреїв.

Вест зробив все для того, щоб розтоптати залишки своєї колись позитивної репутації. Тепер проти нього організовуються бойкоти, що ставить під удар його подальшу кар’єру.

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Джерело
The Guardian
Теги
Adidas Каньє Вест фінанси
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