Из-за своих скандальных антисемитских высказываний американский рэпер Канье Уэст лишился колоссального состояния. Он больше не миллиардер.

От Канье отреклись различные бренды, такие как Balenciaga (одежда), CAA (агентство), MRC (киностудия), Vogue (издание). Один из немногих партнеров Уэста, который до последнего обеспечивал его финансовое процветание — Adidas. Однако и этот бренд разорвал со скандальным рэпером все связи.

Такое решение спортивный бренд принял во вторник, 25 октября. Их партнерство с Уэстом оценивалось в €250 млн, что стоило ему статуса миллиардера.

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Напомним, Канье в последние недели подвергся критике из-за своих постов в соцсетях, за которые его аккаунты в Twitter и Instagram заблокировали.

Все началось с сообщения о музыканте Шоне Комбсоме. Рэпер написал, что тем управляют известные евреи, а после этого в его Twitter появилась надпись, что он включит смертельный режим третьего уровня против евреев.

Уэст сделал все для того, чтобы растоптать остатки своей некогда позитивной репутации. Теперь против него организовываются бойкоты, что ставит под удар его дальнейшую карьеру.