Брендан Фрейзер отримав Оскар за найкращу чоловічу роль

Брендан Фрейзер став лауреатом премії Оскар 2023 у номінації Найкраща чоловіча роль. Свою статуетку актор отримав з рук Джессіки Честейн та Голлі Беррі на церемонії вручення Кіноакадемії у театрі Dolby в Лос-Анджелесі.

54-річний актор удостоївся нагороди за блискуче втілення Чарлі в стрічці Кит режисера Даррена Аранофскі.

Його персонаж – гомосексуаліст з надмірною вагою, який покинув сім’я заради коханця. Тепер герой намагається відновити зв’язок зі своєю 17-річною дочкою.

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Окрім Фрейзера на нагороду Оскар претендували: Остін Батлер (Елвіс), Колін Фаррелл (Банши Інішерина), Пол Мескаль (Після сонця) та Білл Наї (Жити).

Для Фрейзера це перша статуетка від Американської кіноакадемії. За цю роль він також номінувався на Золотий глобус та BAFTA.

Оскар за найкращу жіночу роль дістався акторці Мішель Єо за роль у фільмі Все завжди і водночас.