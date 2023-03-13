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Мішель Єо перемогла у номінації найкраща акторка на Оскарі

13 Березня 2023, 05:31
Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Мішель Єо

Мішель Єо стала лауреаткою кінопремії Оскар 2023 у номінації Найкраща жіноча роль. Нагороду їй вручили Джессіка Честейн та Голлі Беррі.

У фільмі Все завжди і водночас акторка втілила роль Евелін.

У цій картині 60-річна акторка зіграла власницю пральні Евелін Вонг, яка існує в багатьох іпостасях у різних всесвітах.

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Для Мішель Єо це була перша номінація від Кіноакадемії. За цю роль отримала Золотий глобус та нагороду Гільдії кіноакторів США. Також вона була номінована на BAFTA та Вибір кінокритиків.

Окрім Єо на нагороду претендували: Ана де Армас (Білявка), Андреа Райзборо (Заради Леслі), Мішель Вільямс (Фабельмани) та Кейт Бланшетт (Тар).

Перемога у номінації Найкраща чоловіча роль дісталася зірці 90-х Брейдану Фрейзера за роль у фільмі Кит Даррена Аранофскі.

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