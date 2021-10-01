Бренд вишиванок Foberini провів показ у США під музику KAZKA

Український бренд вишиванок Foberini 26 вересня 2021 року взяв участь DC Fashion Week у Вашингтоні (США), який на чотири дні став платформою для дизайнерів з усього світу.

У показі The International Couture Collections Showcase бренд Foberini презентував моделі з майбутньої колекції Spring-Summer 2022.

Представники бренду зазначили, що їх компанію відібрали за етнічну складову, вдале поєднання багатогранної української культури та сучасних модних тенденцій, поширення принципів екологічної моди в світі.

У Вашингтоні колекція українського бренду отримала чимало схвальних відгуків.

Моделі на подіумі крокували під музичний супровід від українського гурту KAZKA.

– Колекція Весна-Літо 22 пронизана квітковими орнаментами та збагачена автентичними ручними техніками драпіювання тканини. Основу колекції складають богемні максі-сукні яскравих відтінків, вільні костюми, легкі туніки та традиційні сорочки, – зазначили у Foberini.

Організацією показу займалася почесний консул України Ірина Мазур за підтримки надзвичайного і повноважного посла України в США Оксани Маркарової. Фінансову підтримку надали U.S.-Ukraine Business Council та ГО Ukrainian Federation of America.