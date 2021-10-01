Бренд вышиванок Foberini провел показ в США под музыку KAZKA

Украинский бренд вышиванок Foberini 26 сентября 2021 принял участие в DC Fashion Week в Вашингтоне (США), который на четыре дня стал платформой для дизайнеров со всего мира.

В показе The International Couture Collections Showcase бренд Foberini представил модели с будущей коллекции Spring-Summer 2022.

Представители бренда отметили, что их компанию отобрали за этническую составляющую, удачное сочетание многогранной украинской культуры и современных модных тенденций, распространение принципов экологической моды в мире.

В Вашингтоне коллекция украинского бренда получила немало положительных отзывов.

Модели на подиуме шагали под музыкальное сопровождение от украинской группы KAZKA.

— Коллекция Весна-Лето 22 пронизана цветочными орнаментами и обогащенная аутентичными ручными техниками драпировки ткани. Основу коллекции составляют богемные макси-платья ярких оттенков, свободные костюмы, легкие туники и традиционные рубашки, — отметили в FoberiniБренд вышиванок Foberini провел показ в США под музыку KAZKA.

Организацией показа занималась почетный консул Украины Ирина Мазур при поддержке чрезвычайного и полномочного посла Украины в США Оксаны Маркаровой. Финансовую поддержку оказали U.S.-Ukraine Business Council и ОО Ukrainian Federation of America.