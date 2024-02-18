Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька розповіла, як ділить побут зі своїм нареченим Павлом Тараненком.

Як Заріцька справляється з побутом

У шоу Такі страви Олександра зізналася, що з домашніми справами їй допомагає мама, яка зараз живе зі співачкою та її бойфрендом. Заріцька дуже вдячна мамі за те, що спрощує їй життя.

– Ми не стикалися з тією рутиною. З нами живе моя мама з Харкова. Багато речей вона бере на себе. За це я їй неймовірно вдячна, кажу, що вона найкраща. Бо, якщо нам кожен день доводилося б прати і все таке, то все це суперскладно. Тому ми всі боїмося, що моя мама колись переїде та нам доведеться це все робити самостійно, – розповіла співачка.

Заріцька додала, що дуже любить готувати сніданки, тому намагається тішити ними своїм рідних. За словами співачки, її наречений невибагливий у їжі, а улюбленою стравою Павла є бутерброди.

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– Бутерброди – це улюблена страва Паші. Мені здається, багато чоловіків люблять просто бутерброд із ковбасою. У нас в цьому плані все дуже просто, головне – увага, – сказала співачка.

Нещодавно Олександра Заріцька показала архівне відео, як Павло освідчився їй у Венеції.