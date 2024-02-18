Солистка группы Kazka Александра Зарицкая рассказала, как делит быт со своим женихом Павлом Тараненко.

Как Зарицкая справляется с бытом

В шоу Такі страви Александра призналась, что с домашними делами ей помогает мама, которая сейчас живет с певицей и ее бойфрендом. Зарицкая очень благодарна маме за то, что упрощает ей жизнь.

— Мы не сталкивались с той рутиной. С нами живет моя мама из Харькова. Многие вещи она берет на себя. Поэтому я ей невероятно благодарна, говорю, что она лучшая. Потому что если нам каждый день приходилось бы стирать и все такое, то все это суперсложно. Поэтому мы все боимся, что моя мама когда-то переедет и нам придется это все делать самостоятельно, — рассказала певица.

Зарицкая добавила, что очень любит готовить завтраки, поэтому старается радовать ими своих родных. По словам певицы, ее жених неприхотлив в еде, а любимым блюдом Павла являются бутерброды.

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— Бутерброды — это любимое блюдо Паши. Мне кажется, много мужчин любят просто бутерброд с колбасой. У нас в этом плане все очень просто, главное — внимание, — сказала певица.

Недавно Александра Зарицкая показала архивное видео, как Павел сделал ей предложение руки и сердца в Венеции.