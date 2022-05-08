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Bono и Edge из U2 выступили на станции киевского метро

8 мая 2022, 15:39
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Боно, U2

Ирландские рок-звезды и участники группы U2 Bono (Пол Дэвид Хьюсон) и Edge (Дэвид Хоуэлл Эванс) выступили с концертом на станции киевского метро Крещатик.

Послушать музыкантов пришли волонтеры, бойцы теробороны, военнослужащие и жители столицы.

К артистам также присоединился фронтмен украинской группы Антитела Тарас Тополя, который сейчас защищает Украину в рядах ВСУ. Они спели несколько песен вместе, в том числе и Stand by me.

Тополя призвал мировое сообщество помочь украинским защитникам в Мариуполе. По информации СМИ, Боно еще планирует посетить Бородянку в Киевской области, которая пострадала от действий российских оккупантов. Концерт лидеров группы U2 покажут в ближайшие дни по ТВ.

Напомним, что Боно уже поддерживал нашу страну в войне, которую развязала Россия. Он написал стихотворение и отметил, что Украина сейчас борется со злом за то, чтобы весь мир был свободен.

Также музыкант называл президента РФ Владимира Путина “психом”.

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Теги
Антитіла, Концерт, Метро
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