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Бізнес почув суспільство: концерт Басти в Одесі скасували

1 Лютого 2022, 20:27
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Бізнес почув суспільство: концерт Басти в Одесі скасували

В Одесі скасували концерт репера Василя Вакуленка (Басти). Виступ анонсувався на 14 лютого.

Про скасування концерту Басти розповів активіст Дем’ян Ганул.

Концерт російського репера мав відбутися в одеському ресторані Облака.

– Нещодавно у соціальних мережах з’явився анонс концерту Василя Вакуленка в Одесі. Запланований концерт був на 14 лютого у ресторані Облака, – написав Ганул.

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Активіст розповів, що після анонсу він зустрівся з власником ресторану Андрієм Заречанським та розповів про весь послужний список Басти.

Дізнавшись, що Вакуленко має антиукраїнську позицію, Андрій ухвалив вірне рішення скасувати концерт. Чудово, що в Одесі є бізнесмени, які чують суспільство та мають чітку патріотичну позицію, наголосив Ганул.

Раніше Баста вже виступав в Одесі – після того, як йому відкрили в’їзд в Україну. Також він мав концерт у Києві в Stereo Plaza, де йому влаштували коридор ганьби.

У січні 2018 року Міністерство культури України включило російського репера Басту до списку осіб, які загрожують національній безпеці нашої країни. Проте 2021 року термін цієї заборони завершився. Продовжувати його не стали.

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