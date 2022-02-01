Бизнес услышал общество: концерт Басты в Одессе отменили

В Одессе отменили концерт рэпера Василия Вакуленко (Басты). Выступление анонсировалось на 14 февраля.

Об отмене концерта Басты рассказал активист Демьян Ганул.

Концерт российского репера должен был пройти в одесском ресторане Облака.

— Недавно в социальных сетях появился анонс концерта Василия Вакуленко в Одессе. Запланирован концерт был на 14 февраля в ресторане Облака, — написал Ганул.

Активист рассказал, что после анонса он встретился с владельцем ресторана Андреем Заречанским и рассказал про весь послужной список Басты.

— Узнав, что у Вакуленко антиукраинская позиция, Андрей принял верное решение отменить концерт. Прекрасно, что в Одессе есть бизнесмены, которые слышат общество и имеют четкую патриотическую позицию, — отметил Ганул.

Ранее Баста уже выступал в Одессе — после того, как ему открыли въезд в Украину. Также у него был концерт в Киеве в Stereo Plaza, где ему устроили коридор позора.

В январе 2018 года Министерство культуры Украины включило российского рэпера Басту в список лиц, которые угрожают национальной безопасности нашей страны. Однако 2021 году срок этого запрета истек. Продлевать его не стали.