Південнокорейський бой-бенд BTS вирушить на обов’язкову військову службу. Артисти прослужать в армії від 18 до 21 місяця.
Найстарший учасник колективу – 29-річний Чин відкладав свою службу так довго, як міг, тому йому загрожує неминуча перспектива повного перебування в армії.
– Чин скасує прохання про відстрочку призову наприкінці жовтня 2022 року і дотримуватиметься відповідних процедур управління кадрів для зарахування, – сказав представник гурту.
Усі інші члени колективу також нестимуть обов’язкову військову службу відповідно до своїх планів, додав він.
– І компанія, і учасники BTS із нетерпінням чекають на можливість возз’єднатися як гурт приблизно в 2025 році після виконання своїх зобов’язань по службі, – підсумував представник.
У Південній Кореї діють поблажки для спортсменів і зірок шоу-бізнесу, проте місцеві військові заявили, що бажано, щоб вони проходили службу, оскільки це справедливо.
Учасникам BTS і так надали відстрочку до досягнення ними 30 років.