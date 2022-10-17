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Більше немає часу відкладати: учасники BTS вирушать до армії

17 Жовтня 2022, 17:10
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
BTS
Джерело: Getty Images

Південнокорейський бой-бенд BTS вирушить на обов’язкову військову службу. Артисти прослужать в армії від 18 до 21 місяця.

Найстарший учасник колективу – 29-річний Чин відкладав свою службу так довго, як міг, тому йому загрожує неминуча перспектива повного перебування в армії.

– Чин скасує прохання про відстрочку призову наприкінці жовтня 2022 року і дотримуватиметься відповідних процедур управління кадрів для зарахування, – сказав представник гурту.

Усі інші члени колективу також нестимуть обов’язкову військову службу відповідно до своїх планів, додав він.

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– І компанія, і учасники BTS із нетерпінням чекають на можливість возз’єднатися як гурт приблизно в 2025 році після виконання своїх зобов’язань по службі, – підсумував представник.

У Південній Кореї діють поблажки для спортсменів і зірок шоу-бізнесу, проте місцеві військові заявили, що бажано, щоб вони проходили службу, оскільки це справедливо.

Учасникам BTS і так надали відстрочку до досягнення ними 30 років.

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Джерело
The Guardian
Теги
BTS Армія Південна Корея
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