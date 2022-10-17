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Больше нет времени откладывать: участники BTS отправятся в армию

17 октября 2022, 17:10
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
BTS
Источник: Getty Images

Южнокорейский бой-бэнд BTS отправится на обязательную военную службу. Артисты прослужат в армии от 18 до 21 месяца.

Самый старший участник коллектива — 29-летний Чин откладывал свою службу так долго, как только мог, поэтому ему грозит неминуемая перспектива полного пребывания в армии.

— Чин отменит просьбу об отсрочке призыва в конце октября 2022 года и будет следовать соответствующим процедурам управления кадров для зачисления, — сказал представитель группы.

Все остальные члены коллектива также будут нести обязательную военную службу в соответствии со своими планами, добавил он.

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— И компания, и участники BTS с нетерпением ждут возможности воссоединиться как группа примерно в 2025 году после выполнения своих обязательств по службе, — подытожил представитель.

Стоит отметить, что в Южной Корее действуют поблажки для спортсменов и звезд шоу-бизнеса, однако местные военные заявили, что все-таки желательно, чтобы они проходили службу, поскольку это справедливо.

Участникам BTS и так дали отсрочку до достижения ими 30 лет.

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Источник
The Guardian
Теги
BTS Армия Южная Корея
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