Кайлі Дженнер офіційно змінила ім’я для свого півторарічного сина. Тепер він зветься Ейр Вебстер.

22 червня бізнесвумен подала офіційний документ на зміну даних – раніше малюк мав ім’я Вольф Жак. Нагадаємо, що Ейр народився 2 лютого 2022 року – його батьком став репер Тревіс Скотт.

Втім, уже за місяць ім’я виявилося недовговічним, і Кайлі заявила, що її друга дитина більше не Вольф.

– Ми просто не відчували, що це він. Просто хотіла поділитися, тому що мені всюди ввижається Вольф, – написала Дженнер.

Утім, Кайлі не заявила, чи було скасовано і друге ім’я Жак.

Примітно, що Aire на івриті означає Лев Бога.

Останнім часом зірки активно привертають увагу суспільства завдяки іменам своїх новонароджених.

Через рік після народження, стало відомо ім’я дитини Ріанни і A$AP Rocky. Свідоцтво про народження показало, що малюка звуть RZA Athelston Mayers. Це відсилання до лідера Wu-Tang Clan. Що стосується другого імені, то хлопчик отримав його від свого батька – Ательстона.