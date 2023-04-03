Бери, якось згадаєш про мене: Діма Каднай зворушив подарунком від військового

Український співак Дмитро Каднай отримав неочікуваний подарунок від військового після концерту. Захисник віддав йому свій браслет.

Зворушливою історією соліст гурту Kadnay поділився за лаштунками шоу єПитання, яке Новий канал покаже вже 3 квітня.

– Коли ми фотографувались і спілкувалися після виступу, до мене підійшов дуже красивий чоловік-військовий. Ми познайомилися. Виявилося, що він – барбер, тому дуже за собою доглядає. У нього був браслет із паракордової нитки. А я такий шукав для себе дуже давно, тож відреагував: “Вау! Який класний у тебе браслет!”. І він одразу просто зняв його й віддав мені. Я не знав, що сказати, а він: “Бери, якось згадаєш про мене”. На мені тоді були окуляри, я їх зняв і віддав тому чоловіку. Так ми обмінялися подарунками. Вірю, що одного дня ще зустрінемося, – розповідає співак.