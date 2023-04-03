Бери, когда-то вспомнишь обо мне: Дима Каднай растрогал подарком от военного

Украинский певец Дмитрий Каднай получил неожиданный подарок от военного после концерта. Защитник отдал ему свой браслет.

Трогательной историей солист группы Kadnay поделился за кулисами шоу єПитання, которое Новый канал покажет уже 3 апреля.

— Когда мы фотографировались и общались после выступления, ко мне подошел очень красивый мужчина-военный. Мы познакомились. Оказалось, что он — барбер, поэтому очень за собой ухаживает. У него был браслет из паракордовой нити. А я такой искал для себя очень давно, поэтому отреагировал: “Вау! Какой классный у тебя браслет!” И он сразу просто снял его и отдал мне. Я не знал, что сказать, а он: “Бери, когда-то вспомнишь обо мне”. На мне тогда были очки, я их снял и отдал тому мужчине. Так мы обменялись подарками. Верю, что однажды еще встретимся, — рассказывает певец.