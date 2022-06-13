Мультфільм Базз Лайтер студій Pixar та Disney заборонили у кількох країнах через гомосексуальних героїв.

У Саудівській Аравії та ОАЕ не дозволили до показу майбутній спин-оф Історії іграшок. Причина – одностатевий поцілунок за участю персонажа Готорні та її коханої.

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Спочатку цю сцену вирізали з мультфільму, проте згодом відновили після галасу навколо заяви співробітників Pixar, які стверджують, що Disney цензурує відверту гомосексуальну прихильність.

Базз Лайтер – ще одна стрічка в списку заборонених робот Disney в країнах Перської затоки. У квітні екранізація коміксів Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля не отримала театральну ліцензію через персонажа Америки Чавес, яка, згідно з її зображенням в оригіналі, є лесбіянкою.