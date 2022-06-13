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Базза Лайтера не покажут в Саудовской Аравии и ОАЭ из-за поцелуя девушек

13 июня 2022, 19:47
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Базза Лайтера не покажут в Саудовской Аравии и ОАЭ из-за поцелуя девушек

Мультфильм Базз Лайтер студий Pixar и Disney запретили в нескольких странах из-за гомосексуальных героев.

В Саудовской Аравии и ОАЭ не разрешили к показу предстоящий спин-офф Истории игрушек. Причина — однополый поцелуй с участием персонажа Хоторн и ее возлюбленной.

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Изначально эту сцену вырезали из мультфильма, однако позже ее восстановили после шумихи вокруг заявления сотрудников Pixar, утверждающих, что Disney подвергает цензуре откровенную гомосексуальную привязанность.

Базз Лайтер — еще одна лента в списке запрещенных робот Disney в странах Персидского залива. В апреле экранизация комиксов Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия не получила театральную лицензию из-за персонажа Америки Чавес, которая, согласно ее изображению в оригинале, является лесбиянкой.

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Источник
The Hollywood Reporter
Теги
ЛГБТ Мультфільм
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