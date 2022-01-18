Головний герой романтичного реаліті Холостяк 10, пілот Максим Михайлюк показав свою підрослу доньку.

В Instagram чоловік оприлюднив селфі, на якому цілує маленьку Аріану. Дівчинці в грудні виповнилося вісім місяців.

Очевидно, що кадр зроблено в громадському місці, оскільки на Аріані тепла світла куртка та шапка з помпоном.

– Давненько нас тут не було. А ми за цей час неабияк підросли, – підписав Максим знімок.

Попередні фото у своєму мікроблозі Михайлюк розміщував понад три місяці тому.

Підписники оцінили нові знімки екс-холостяка і почали обговорювати, на кого схожа дівчинка.

Як схожа на тата.

Ваша донька дуже схожа на вашу маму.

Мені також здається, що на вашу маму схожа дівчинка!

Батькова копія!

Так, давно вас не бачили…

Яка доросла малеча.

Красуня маленька, і не має значення, на кого схожа.

Лялечка.

Максиме, копія ви!

Чудова родина у вас.

І погляд однаковий. Ксерокопія.

На вас схожа принцеса.

Яке миле фото! Щастя вам, – пишуть у коментарях Михайлюка.

Варто зазначити, що це перше фото, яке пілот опублікував після ДТП. Нагадаємо, на початку грудня сталася ДТП за участю Максима Михайлюка. Він не зумів вчасно зупинити машину та збив пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці.

У поліції Києва підтвердили факт аварії з Михайлюком. Сам він жодних коментарів із цього приводу не давав.