У Печерському районі Києва сталася ДТП за участю головного героя романтичного реаліті Холостяк 10, пілота Максима Михайлюка.

ДТП сталася увечері, 4 грудня, на вулиці Бойчука. За попередніми даними, пішохід перебігав через дорогу в недозволеному місці. Сам Михайлюк їхав у бік Залізничного шосе, як перед ним раптом на дорогу вибіг чоловік.

Максим не зумів вчасно зупинити автівку та збив пішохода. Потерпілого із серйозними травмами госпіталізували.

– Я їхав, потім зупинився на світлофорі. Почали рухатися на зелене світло, поїхали і тут різко з’явилися ці люди. Зліва на право перебігали, – сказав водій.

Михайлюк сказав, що сам не вдарився та від допомоги медиків відмовився.

Дружина потерпілого прибула на місце аварії та розповіла, що її чоловік вийшов купити цигарки.

У поліції Києва підтвердили факт аварії з Михайлюком.

– Така ДТП була. Потерпілого пішохода госпіталізовано з травмою голови. На місці працювала слідчо-оперативна група, – пише Сьогодні.

Факти ICTV вже звернулися за коментарем до МВС, проте відповіді поки що не отримали.

Сам Максим Михайлюк також жодних коментарів щодо інциденту не давав і в Instagram публікував лише stories із літака.