Главный герой романтического реалити Холостяк 10, пилот Максим Михайлюк показал свою подросшую дочь.
В Instagram мужчина обнародовал селфи, на котором целует малышку Ариану. Девочке в декабре исполнилось восемь месяцев.
Очевидно, что кадр сделан в общественном месте, поскольку на Ариане теплая светлая куртка и шапка с помпоном.
— Давненько нас тут не было. А мы за это время изрядно подросли, — подписал Максим снимок.
Предыдущие фото в своем микроблоге Михайлюк размещал более трех месяцев назад.
Подписчики оценили новый снимок экс-холостяка и стали обсуждать, на кого похожа девочка.
- Как похожа на папу.
- Ваша дочь очень похожа на вашу маму.
- Мне тоже кажется, что на вашу маму похожа девочка!
- Папина копия!
- Да, давненько вас не видели…
- Какая взрослая малышка.
- Красавица маленькая, и неважно, на кого похожа.
- Куколка.
- Максим, копия вы!
- Чудесная семья у вас.
- И взгляд одинаковый. Ксерокопия.
- На вас похожа принцесса.
- Какое милое фото! Счастья вам, — пишут в комментариях Михайлюка.
Стоит отметить, что это первое фото, которое пилот опубликовал после ДТП. Напомним, в начале декабря произошло ДТП с участием Максима Михайлюка. Он не сумел вовремя остановить машину и сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.
В полиции Киева подтвердили факт аварии с Михайлюком. Сам он никаких комментариев по этому поводу не давал.