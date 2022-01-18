Главный герой романтического реалити Холостяк 10, пилот Максим Михайлюк показал свою подросшую дочь.

В Instagram мужчина обнародовал селфи, на котором целует малышку Ариану. Девочке в декабре исполнилось восемь месяцев.

Очевидно, что кадр сделан в общественном месте, поскольку на Ариане теплая светлая куртка и шапка с помпоном.

— Давненько нас тут не было. А мы за это время изрядно подросли, — подписал Максим снимок.

Предыдущие фото в своем микроблоге Михайлюк размещал более трех месяцев назад.

Подписчики оценили новый снимок экс-холостяка и стали обсуждать, на кого похожа девочка.

Как похожа на папу.

Ваша дочь очень похожа на вашу маму.

Мне тоже кажется, что на вашу маму похожа девочка!

Папина копия!

Да, давненько вас не видели…

Какая взрослая малышка.

Красавица маленькая, и неважно, на кого похожа.

Куколка.

Максим, копия вы!

Чудесная семья у вас.

И взгляд одинаковый. Ксерокопия.

На вас похожа принцесса.

Какое милое фото! Счастья вам, — пишут в комментариях Михайлюка.

Стоит отметить, что это первое фото, которое пилот опубликовал после ДТП. Напомним, в начале декабря произошло ДТП с участием Максима Михайлюка. Он не сумел вовремя остановить машину и сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

В полиции Киева подтвердили факт аварии с Михайлюком. Сам он никаких комментариев по этому поводу не давал.