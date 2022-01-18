Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Фото Персони

Папина копия! Макс Михайлюк показал восьмимесячную дочь

18 января 2022, 09:56
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Папина копия! Макс Михайлюк показал восьмимесячную дочь
Источник: Макс Михайлюк

Главный герой романтического реалити Холостяк 10, пилот Максим Михайлюк показал свою подросшую дочь.

В Instagram мужчина обнародовал селфи, на котором целует малышку Ариану. Девочке в декабре исполнилось восемь месяцев.

Очевидно, что кадр сделан в общественном месте, поскольку на Ариане теплая светлая куртка и шапка с помпоном.

— Давненько нас тут не было. А мы за это время изрядно подросли, — подписал Максим снимок.

Предыдущие фото в своем микроблоге Михайлюк размещал более трех месяцев назад.

Подписчики оценили новый снимок экс-холостяка и стали обсуждать, на кого похожа девочка.

  • Как похожа на папу.
  • Ваша дочь очень похожа на вашу маму.
  • Мне тоже кажется, что на вашу маму похожа девочка!
  • Папина копия!
  • Да, давненько вас не видели…
  • Какая взрослая малышка.
  • Красавица маленькая, и неважно, на кого похожа.
  • Куколка.
  • Максим, копия вы!
  • Чудесная семья у вас.
  • И взгляд одинаковый. Ксерокопия.
  • На вас похожа принцесса.
  • Какое милое фото! Счастья вам, — пишут в комментариях Михайлюка.
Читайте также:
Папина копия! Макс Михайлюк показал восьмимесячную дочьЭкс-Холостяк Макс Михайлюк женился на модели Даше Хлыстун

Стоит отметить, что это первое фото, которое пилот опубликовал после ДТП. Напомним, в начале декабря произошло ДТП с участием Максима Михайлюка. Он не сумел вовремя остановить машину и сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

В полиции Киева подтвердили факт аварии с Михайлюком. Сам он никаких комментариев по этому поводу не давал.

Теги
Макс Михайлюк
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь