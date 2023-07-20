Із законопроєкту про впровадження англійської в Україні прибрали скандальну згадку про показ англійських фільмів в оригіналі. Це означає, що український дубляж нікуди не дінеться.

Про це заявила нардепка Євгенія Кравчук. Вона додала, що рішення про зміну законопроєкту №9432 ухвалив комітет Верховної Ради.

– Ми неодноразово консультувалися стосовно ризиків законопроєкту щодо захисту української мови. Ухвалено рішення вилучити вимогу про обов’язковий показ англійських фільмів в оригінальному дубляжі, – заявила Кравчук.

В оновленому вигляді документ потрапить до сесійної зали, а дискутувати будуть уже в другому читанні.

Нагадаємо, що скандальний законопроєкт до зміни викликав безліч дискусій. На це відреагував і уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, який заявив, що український дубляж нікуди не зникне, адже це суперечить законам. Кремінь нагадав, що двомовність не є конституційною, а єдина державна мова – українська. Утім, ніхто не забороняє використовувати англійську в різних сферах надання послуг.