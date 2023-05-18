Вишиванка – один із символів української культури протягом багатьох століть. Сьогодні це не тільки традиційний одяг, а й модний, стильний, який зараз кожен українець носить із гордістю.

Як носити вишиванку і з чим її поєднувати, розповіла ексклюзивно Фактам ICTV стилістка і fashion-інфлюенсерка Маргарита Мурадова.

Ідеальне поєднання вишиванки в базовому луці – баланс стилів. Що яскравіша ваша вишита сорочка, то більш протилежними в цьому сенсі мають бути речі, з якими ви її носите.

– Якщо це об’ємна модель з яскравими кольорами, не бійтеся міксувати її, наприклад, з грубими чобітьми або короткою спідницею. Звісно, сюди входять і джинси, які збалансують етнічність сорочки та додадуть луку повсякденності, – пояснює Мурадова.

Зараз є більш мінімалістичні, сучасні сорочки, які мають елегантний вигляд навіть у вечірніх образах із підборами і, наприклад, шовковою спідницею.

Не бійтеся експериментів, поєднуючи вишиванки з абсолютно полярними речами. Треники, ботфорти і навіть олімпійки на контрасті можуть мати чудовий вигляд.

Також звертайте увагу на аксесуари. Знову ж таки, якщо вишитих і яскравих елементів на сорочці багато, краще мінімізувати прикраси в портретній зоні й додати їх у нижню частину. Це може бути браслет на нозі або акцентний пояс на талії.