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Эксклюзив Мода

Баланс стилей, полярные вещи, аксессуары: как и с чем носить вышиванку

18 мая 2023, 09:30
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle Маргарита Мурадова стилист
Вышиванка
Источник: Pexels

Вышиванка — один из символов украинской культуры на протяжении многих столетий. Сегодня это не только традиционная одежда, но и модная, стильная, которую сейчас каждый украинец носит с гордостью.

Как носить вышиванку и с чем ее сочетать, рассказала эксклюзивно Фактам ICTV стилист и fashion-инфлюенсер Маргарита Мурадова.

Идеальное сочетание вышиванки в базовом луке — баланс стилей. Чем ярче ваша вышиванка, тем более противоположными в этом смысле должны быть вещи, с которыми вы ее носите.

— Если это объемная модель с яркими цветами, не бойтесь миксовать ее, например, с грубыми сапогами или короткой юбкой. Конечно, сюда входят и джинсы, которые сбалансируют этничность рубашки и добавят луку повседневности, — объясняет Мурадова.

Сейчас есть более минималистичные современные вышиванки, которые элегантно будут смотреться даже в вечерних образах с каблуками и, например, шелковой юбкой.

Не бойтесь экспериментов, сочетая вышиванки с совершенно полярными вещами. Треники, ботфорты и даже олимпийки на контрасте могут выглядеть великолепно.

Также обращайте внимание на аксессуары. Опять же, если вышитых и ярких элементов много, лучше минимизировать украшения в портретной зоне и добавить их в нижнюю часть. Это может быть браслет на ноге или акцентный пояс на талии.

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Вишиванка Мода
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