Скандальний репер Каньє Вест зізнався в симпатіях до австрійського лідера нацистів Адольфа Гітлера і президента Росії Володимира Путіна.

За словами музиканта, кожна людина зробила важливий внесок в історію, в тому числі і Гітлер. Він наголосив, що диктатор народився християнином. Свої думки Вест озвучив під час інтерв’ю з популяризатором теорій змов Алексом Джонсом.

– У кожної людини є щось цінне, що він привніс, особливо у Гітлера. Крім того, він народився християнином. Я також бачу хороші речі в Гітлері… Цей хлопець винайшов автомагістралі, мікрофон, який я використовую як музикант. Не можна сказати вголос, що ця людина коли-небудь робила щось хороше, і я покінчив з цим, – зазначив Каньє.

Watch for yourself. In the same breath, Kanye West praises Hitler and attacks Jews. pic.twitter.com/HXhdPBNrTd Зараз дивляться — Ahmed Baba (@AhmedBaba_) December 1, 2022

Вест додав, що люди повинні перестати засуджувати нацистів, а також протягом шоу звинуватив сіоністів у кількох темах, зокрема – у придушенні свободи слова.

– Мені не подобається слово зло поруч із нацистами. Я люблю євреїв, але я також люблю нацистів, – сказав скандальний репер.

Він також похвалив Володимира Путіна і політику кривавого диктатора.