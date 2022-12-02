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Бачу в ньому хороші речі: Каньє Вест висловив симпатію Гітлеру і Путіну

2 Грудня 2022, 10:55
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Канье Уэст
Джерело: Getty Images

Скандальний репер Каньє Вест зізнався в симпатіях до австрійського лідера нацистів Адольфа Гітлера і президента Росії Володимира Путіна.

За словами музиканта, кожна людина зробила важливий внесок в історію, в тому числі і Гітлер. Він наголосив, що диктатор народився християнином. Свої думки Вест озвучив під час інтерв’ю з популяризатором теорій змов Алексом Джонсом.

– У кожної людини є щось цінне, що він привніс, особливо у Гітлера. Крім того, він народився християнином. Я також бачу хороші речі в Гітлері… Цей хлопець винайшов автомагістралі, мікрофон, який я використовую як музикант. Не можна сказати вголос, що ця людина коли-небудь робила щось хороше, і я покінчив з цим, – зазначив Каньє.

Вест додав, що люди повинні перестати засуджувати нацистів, а також протягом шоу звинуватив сіоністів у кількох темах, зокрема – у придушенні свободи слова.

– Мені не подобається слово зло поруч із нацистами. Я люблю євреїв, але я також люблю нацистів, – сказав скандальний репер.

Він також похвалив Володимира Путіна і політику кривавого диктатора.

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Джерело
Rolling Stone
Теги
Адольф Гітлер Володимир Путін Каньє Вест
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