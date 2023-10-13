Акторка Ада Роговцева показала свої архівні фото з Донецької області. Кадри було зроблено в Авдіївці, на яку зараз російські окупанти активізували наступ.

Фото Ади Роговцевої – з Авдіївки 2018 року. Тоді вона їздила туди, щоб виступити перед мирними жителями та українськими захисниками.

Підписувати публікацію акторка не стала, написавши лише рік відвідування міста.

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Очевидно, що зараз кадрами звідти Роговцева поділилася на тлі останніх новин. Окупанти четверту добу штурмують Авдіївку, завдаючи сильних ударів по місту. Тривають стрілецькі бої та артилерійські дуелі. Росіяни активно застосовують авіацію.

Фото: Ада Роговцева