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Авдіївка, 2018 рік. Ада Роговцева показала свої архівні фото

13 Жовтня 2023, 14:40
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ада Роговцева

Акторка Ада Роговцева показала свої архівні фото з Донецької області. Кадри було зроблено в Авдіївці, на яку зараз російські окупанти активізували наступ.

Фото Ади Роговцевої – з Авдіївки 2018 року. Тоді вона їздила туди, щоб виступити перед мирними жителями та українськими захисниками.

Підписувати публікацію акторка не стала, написавши лише рік відвідування міста.

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Очевидно, що зараз кадрами звідти Роговцева поділилася на тлі останніх новин. Окупанти четверту добу штурмують Авдіївку, завдаючи сильних ударів по місту. Тривають стрілецькі бої та артилерійські дуелі. Росіяни активно застосовують авіацію.

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Фото: Ада Роговцева

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Авдіївка Ада Роговцева
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