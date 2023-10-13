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Фото Персоны

Авдеевка, 2018 год. Ада Роговцева показала свои архивные фото

13 октября 2023, 14:40
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Ада Роговцева

Актриса Ада Роговцева показала свои архивные фото из Донецкой области. Кадры были сделаны в Авдеевке, на которую сейчас российские оккупанты активизировали наступление.

Фото Ады Роговцевой – из Авдеевки 2018 года. Тогда она ездила туда, чтобы выступить перед мирными жителями и украинскими защитниками.

Подписывать публикацию актриса не стала, написав лишь год посещения города.

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Очевидно, что сейчас кадрами оттуда Роговцева поделилась на фоне последних новостей. Оккупанты четвертые сутки штурмуют Авдеевку, нанося сильные удары по городу. Идут стрелковые бои и артиллерийские дуэли. Россияне активно применяет авиацию.

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Фото: Ада Роговцева

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Авдеевка Ада Роговцева
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