Молодая украинская певица Виктория Ниро (Niro) презентует новую песню Замало и видеоклип к ней.

Композиция касается каждого украинца, поскольку она про нашу реальность — про жизнь на паузе и про ожидание самой желанной новости: Мы победили.

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По словам Виктории, за каждой улыбкой скрывается боль, переживание. Как бы мы ни старались не показывать это окружающим, себя не обманешь.

— Сегодня мы ощущаем, что нам многого мало. Мало хороших новостей, возможно, мы мало помогали, мало уделяли внимания близким, мало молились. Оставаясь наедине с собой эти мысли берут нас в плен. Там где болит, мы там были, на этой земле направляемся к большим переменам. Чтобы дойти до действительно больших изменений, нужно пройти тяжелые времена и невыносимые испытания, — говорит певица.

Атмосфера клипа передает эмоции украинцев. А также то, что нам не дано увидеть то, что будет впереди.

Отметим, свою популярность Виктория получила благодаря кавер-версиям на самые известные украинские и мировые хиты, которые до сих пор собирают миллионные просмотры на YouTube.

Кроме того, Ниро является артистом творческой команды Wellboy.