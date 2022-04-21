Звезды украинского шоу-бизнеса и дети творческого объединения Парадиз представили песню Разом до перемоги.

В композиции можно услышать голоса известных артистов Украины, среди которых Оля Полякова, Надя Дорофеева, Злата Огневич, Позитив, Melovin, Tayanna, MamaRika, Алена Омаргалиева, Оля Цыбульская, Tarabarova, Jerry Heil, Анна Тринчер, Сергей Танчинец, Ivan Navi, Никита Ломакин, Khayat.

Авторы музыки — Ростислав Тодореску и Андрей Мельник придумали эту мелодию еще восемь лет назад. Слова написал Ян Запольских.

И слова, и музыка песни — они олицетворяют в себе то мощное оружие, которого точно нет у тех, кто пришел творить беду на нашу землю. Она называется единство. Это то, что чувствует сейчас каждый украинец, взрослый и малый: Единая страна, мы Украина. Единство – обязательная предпосылка успешного сопротивления внешней агрессии. Мы верим в нашу победу, — сказали создатели песни.

Певица Tayanna отметила, что каждый воюет на своем фронте, а творческие люди — арт-оборона, которая необходима для поднятия морального духа украинцев.

Инициатором идеи композиции выступило творческое объединение Парадиз, которое воспитывает талантливых детей Украины.

Вместе с премьерой песни через благотворительный фонд Маши Ефросининой Фонд Маш» открыт спецсчет для сбора средств пострадавшим от войны в Украине.

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